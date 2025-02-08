Самолет сбит на Торецком направлении.

На фронте украинские бойцы уничтожили российский самолет Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения ВСУ, которое поймало вражескую "птичку".

Отличились воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ, входящей в состав оперативного командования "Юг".

"Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", - отмечают военные.

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Справка УНИАН. Су-25, также известный по неофициальному прозвищу "Грач" - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Поступил на вооружение СССР в 1981 году. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Охота на российскую авиацию

Как писал УНИАН, последний раз Силы обороны сообщали о сбитии Су-25 аж в августе прошлого года. Тогда также отметилась 28-я ОМБр.

Кроме того мы рассказывали, что 31 декабря 2024 года Силы обороны Украины первыми в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона, а именно - Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Аналогичный вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования. Впоследствии сообщалось, что уничтожен еще один аналогичный вертолет.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что с аэродрома "Саки" якобы для пусков ракет Х-31П взлетел самолет, однако исчез с радаров. Говорилось, что это - истребитель Су-30. В частности, об исчезновении самолета РФ в ночь на 11 сентября сообщал телеграмм-канал "Крымский ветер".

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