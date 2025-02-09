Для врага потери Су-25 очень болезненны, ведь в РФ таких бортов не производят.

Российский штурмовик Су-25, который ВСУ уничтожили на Торецком направлении, оказался учебно-боевым. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, присутствие в зоне боевых действий такого борта свидетельствует о проблемах у РФ со штурмовиками – не исключено, что сухопутные операции оккупантов теряют поддержку с воздуха.

По данным Коваленко, это был учебно-боевой (УБ) самолет, что объясняет присутствие в кабине двух пилотов. В то же время Су-25УБ могут применяться как боевые, но в первую очередь их предназначение - обучение пилотов. Как подчеркивает Коваленко, занятия не должны проходить в условиях реальных боевых действий.

"Между тем, факт остается фактом: "УБ" был в зоне боевых действий", - заявил эксперт.

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Он акцентирует, что потери Су-25 для противника очень болезненны. Это связано с тем, что такие единицы в России не производят - замены штурмовикам Су-25 у РФ нет.

Как отмечает обозреватель, в начале 2021 года в распоряжении воздушно-космических сил РФ было до 200 единиц различных Су-25. Однако часть этих штурмовиков была небоеспособной в силу тех или иных технических проблем.

"С 2022-го верифицированные потери Су-25 составили 37 самолетов, согласно общим данным потери намного больше - почти в 2 раза больше. Причем потери не только в боевых действиях, но и из-за ЧП, связанных с изношенным ресурсом самолетов и т. д. И каждая такая потеря - невозвратная", - подчеркнул аналитик.

По его словам, о проблеме со штурмовиками свидетельствует присутствие учебного самолета РФ в зоне боевых действий.

Коваленко обращает внимание на тот факт, что Су-25 - основная рабочая "птичка" армейской авиации для поддержки сухопутных операций на тактическом уровне. Он считает, что сокращение, исчезновение этого "звена" может привести к тому, что сухопутные операции противника утратят поддержку штурмовиков.

"И судя по тому, что в зону боевых действий отправляют "УБшки", на третий год войны российское звено штурмовой авиации к этой фазе близко как никогда", - подчеркнул обозреватель.

Уничтожение российского Су-25: что известно

Напомним, 8 февраля в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ заявили об уничтожении на Торецком направлении российского самолета Су-25.

Позднее было уточнено, что украинским военным удалось повредить российский вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота Су-25. Дроноводы бригады не дали россиянам воплотить замысел. Пилот вражеского Су-25, остался брошен, а поврежденный вертолет ретировался.

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