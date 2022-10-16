По словам главы МИД Ирана, его страна настаивает на "позиции нейтралитета по поводу войны, которую развязала Россия".

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Иран заявил о том, что не поставлял РФ дроны-камикадзе.

Такое заявление в телефонном разговоре с главным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Борреллем сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян, сообщает CNN.

По словам главы МИД Ирана, его страна настаивает на "позиции нейтралитета по поводу войны, которую развязала Россия".

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"Исламская Республика Иран не предоставляла и не будет предоставлять ни одно оружие для использования в войне в Украине. Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продолжит войну. Мы не считали и не считаем войну верным путем ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии и Йемене", — заявил глава МИД.

Война в Украине и позиция Ирана:

В середине августа 2022 года стало известно, что Россия приобрела у иранской стороны тысячу дронов-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ.

На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6. Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны для атаки на критическую инфраструктуру.

16 октября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Иран хочет передать России баллистические ракеты для войны в Украине.

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