Однако, какую именно военную помощь он предлагает оказать Украине, не уточнил.

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за оказание его страной военной помощи Украине.

Свое мнение он высказал в Twitter.

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Настало время Украине получить военную помощь, как ее оказывают США и страны НАТО", - отметил он.

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Как Иран помогает РФ в войне с Украиной

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

А 24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

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