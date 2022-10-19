Цена иранских самолетов Shahed-136 составляет от 20 000 до 50 000 евро за каждую машину.

Цена сбития беспилотников-камикадзе, стреляющих по городам, для Украины значительно превышает суммы, которые Россия платит за закупку и запуск дешевой технологии иранского производства.

Об этом пишет The Guardian.

Учитывая, что цена иранских самолетов Shahed-136 составляет от 20 000 до 50 000 евро за каждую машину, общая стоимость неудачных атак беспилотников по Украине, нанесенных Россией в последние недели, оценивается военными аналитиками неправительственной организации "Мольфар" в 11,66 млн долларов и 17,9 млн долларов.

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Украина развернула множество вооружений для уничтожения беспилотников, в том числе истребители МиГ-29, крылатые ракеты С-300, системы наземной обороны Nasams и огонь из стрелкового оружия.

Ориентировочная стоимость для Украины составляет более 28,14 млн долларов, согласно анализу, основанному на открытых источниках. Данные включают дроны, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.

В нем подчеркивается низкая финансовая стоимость для России атак беспилотников, которые продолжают сеять террор в Украине, убивая мирных жителей и нанося удары по энергетической инфраструктуре страны.

Предоставление Ираном дронов-камикадзе России: что известно

Иран продал РФ по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

Иран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине. Также там заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет предоставлять системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.