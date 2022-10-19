Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также высказался против идеи предоставления Украине оружия.

Израиль предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах, но не будет предоставлять системы вооружения.

Об этом заявил в среду министр обороны этой страны Бенни Ганц во время брифинга для послов стран-членов ЕС в Израиле, пишет The Jerusalem Post.

По словам министра обороны, Иерусалим направил запрос в Киев с просьбой поделиться информацией о потребности страны в системах противовоздушной обороны, и после получения ответа "мы сможем помочь в разработке спасательной системы раннего предупреждения гражданского населения".

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"Наша политика в отношении Украины не изменится - мы будем продолжать поддерживать и стоять на стороне Запада, но мы не будем предоставлять системы вооружения. Мы попросили украинцев поделиться информацией относительно их потребностей и предложили помощь в разработке спасательной системы раннего предупреждения", - сказал он.

Но из-за того, что он назвал "ограничениями" и "разнообразием оперативных соображений", он подчеркнул, что Израиль не будет поставлять Украине никаких систем вооружения.

"Израиль поддерживает и стоит на стороне Украины, НАТО и Запада - это то, что мы говорили в прошлом и повторяем сегодня. Израиль проводит политику поддержки Украины путем предоставления гуманитарной помощи и спасательных средств защиты", - сказал он.

Как пишет издание Ynet, ранее во вторник в интервью радио Kol Hai Бенни Ганц заявил, что Израиль не продавал оружие Украине.

"Я хочу четко объяснить, что мы не продавали Украине оружие, мы оказывали ей медицинскую и гуманитарную помощь, это должно быть понятно. Но оружие мы не продавали", - сказал Ганц.

Нетаньяху - против предоставления Израилем оружия Украине

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался против идеи предоставления Украине оружия, пишет The Jerusalem Post.

Он считает, что оружие, переданное Украине, может оказаться в руках Ирана.

"Что касается оружия, всегда существует вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставляем на одном поле боя, окажется в руках Ирана, и будет использовано против нас. На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, второй террористический фронт против нас, мы сталкиваемся с оружием израильского производства", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху добавил, что считает самой большой опасностью российского вторжения в Украину то, что оно может перерасти в глобальный конфликт", включая возможное применение ядерного оружия.

"Я не думаю, что это имеет большую разницу, будь то тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не переступали в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас нужно сочетание твердости и благоразумия, чтобы убедиться, что этот конфликт заканчивается и точно не распространяется", - сказал бывший израильский премьер.

Война в Украине: Израиль

Израиль отказывался предоставлять какие-либо военное вооружение Украине из-за опасений, что это может негативно повлиять на механизм разрешения конфликта, который Израиль и Россия имеют в отношении Сирии, чтобы избежать любого нежелательного сценария.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц ранее подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.

На следующий день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оказание Израилем военной помощи Украине разрушит отношения страны с Россией.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский критиковал Израиль за отсутствие помощи Киеву. Так, 23 сентября он заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

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