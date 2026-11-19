Главным фактором является значительно более высокий уровень рождаемости среди мусульман по сравнению со всеми другими крупными религиями.

В течение ближайших десяти лет население планеты претерпит значительные изменения. По прогнозам исследователей американского Pew Research Center, к 2035 году мусульмане, вероятно, станут самой многочисленной религиозной группой в мире, опередив по численности христиан.

Как говорится в исследовании "Будущее мировых религий: прогнозы роста населения в 2020–2070 годах", обе религиозные общины продолжат расти, однако мусульманское население будет увеличиваться значительно быстрее.

По расчетам аналитиков, к 2070 году число мусульман в мире превысит 3,6 млрд человек, тогда как христиан будет чуть менее 3 млрд. Для сравнения: в 2020 году мусульмане составляли 26% населения планеты, а христиане – 29%. Через полвека эти показатели, согласно прогнозу, составят соответственно 36% и 29%.

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Одной из главных причин таких изменений исследователи называют демографические особенности религиозных общин. В частности, мусульмане имеют самый высокий уровень рождаемости среди основных религиозных групп: в 2020–2025 годах на одну мусульманку приходилось в среднем 3,1 ребенка, тогда как среди женщин, не исповедующих ислам, этот показатель составлял 2,0.

Важную роль играет и возрастная структура населения. Средний возраст мусульман в 2020 году составлял 24 года – почти на десятилетие меньше, чем средний возраст людей, не исповедующих ислам (33 года). Более молодое население имеет больший потенциал естественного прироста.

В то же время другие религиозные группы будут расти медленнее или сокращаться. В частности, доля буддистов в мировом населении будет уменьшаться, а количество людей без религиозной принадлежности сократится с 24% в 2020 году до 17% в 2070-м. Доля индуистов также снизится, несмотря на увеличение их абсолютной численности.

Исследователи прогнозируют и изменения религиозной картины отдельных стран. Например, США к 2070 году утратят статус страны с христианским большинством.

Демография мира

Как писал УНИАН, определить самый большой город мира на самом деле сложнее, чем кажется. Все зависит от метода подсчета: по агломерации лидером обычно считают Токио с примерно 37 миллионами жителей, но без учета агломерации в нем проживает лишь около 9,5 миллиона человек.

Формально крупнейшим муниципалитетом по численности населения является китайский Чунцин с 32 миллионами жителей, но большая часть его огромной территории представляет собой сельскую местность, поэтому он не является городом в привычном понимании.

Если учитывать только население сплошной городской застройки без агломерации, то крупнейшим городом мира является Шанхай с примерно 25 миллионами жителей. Зато Чунцин остается крупнейшим по площади.

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