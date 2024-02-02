Вашингтон ударил санкциями по 4 ключевым организациям.

Соединенные Штаты Америки ударили санкциями по четырем компаниям, которые помогали Ирану развивать программы по производству дронов-камикадзе и баллистических ракет.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. В частности, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против организаций, которые действуют как подставные и дочерние составляющие для подсанкционной компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB). Ее возглавляет Хамед Дехган, по отношению к которому уже ранее вводились ограничительные меры.

Эти организации поставляют материалы и чувствительные технологии для развития иранских программ по производству баллистических ракет и дронов, в том числе типа Shahed, которые используются российскими военными против Украины.

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Представитель Госдепартамента отметил, что производимые Ираном дроны применяются для совершения актов террора, в том числе во время десятков атак на американских солдат со стороны групп боевиков, связанных с Ираном. В результате этих атак погибали солдаты США.

Последние санкции против Ирана

Ранее Европейский Союз, Великобритания и США неоднократно вводили санкции против иранских компаний и лиц, причастных к поддержке российской захватнической войны против Украины.

В декабре 2023 года Совет ЕС ввел ограничительные меры против 6 человек и 5 компаний, причастных к разработке и производству в Иране беспилотных летательных аппаратов, применяемых в незаконной агрессивной войне России против Украины.

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