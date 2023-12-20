Подсанкционные компании и физлица способствовали закупке американских, а также иностранных компонентов на сотни тысяч долларов.

Соединенные Штаты Америки решением от 19 декабря ввели санкции против 10 юридических и четырех физических лиц, поддерживающих иранское производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила пресс-служба американского Минфина.

Компании и физлица базируются в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии. Сеть, возглавляемая Хоссейном Хатефи Ардакани из Ирана, способствовала закупке американских и иностранных компонентов на сотни тысяч долларов для Самодостаточной джихадистской организации аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (IRGC ASF SSJO) и ее программы БПЛА.

"Незаконное производство и распространение Ираном своих смертоносных БПЛА среди террористических марионеток на Ближнем Востоке и в России продолжает обострять напряженность и затягивать конфликты, подрывая стабильность", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон.

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По его словам, США в тесной координации с союзниками будут продолжать использовать весь спектр полномочий для разрушения незаконных сетей закупок, а также привлечения к ответственности физических и юридических лиц, которые их поддерживают.

Санкции против РФ и ее союзников

Ранее УНИАН писал, что страны Запада, наконец, начали серьезно блокировать поставки западных компонентов для производства иранских дронов-камикадзе Shahed в России. Министерство торговли США включило 11 российских компаний в список организаций, которые должны получать разрешение на покупку "чувствительных" товаров. Эти компании связаны с заводом в российском городе Алабуга, где Россия построила собственный завод для производства "шахедов".

В то же время Евросоюз в рамках двенадцатого пакета санкций против России ввел персональные ограничения против 61 человека и 86 организаций.

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