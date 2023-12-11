Санкции введены в связи с разработкой и производством дронов, которые Россия применяет в войне против Украины.

Европейский Союз ввел новые ограничительные меры против лиц и компаний из Ирана из-за поддержки захватнической войны Российской Федерации против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня ввел ограничительные меры против 6 человек и 5 компаний, причастных к разработке и производству в Иране беспилотных летательных аппаратов, применяемых в незаконной агрессивной войне России против Украины", - говорится в сообщении.

В то же время, это первые санкционные решения, одобренные в соответствии с вновь созданным правовым регулированием для ограничительных мер, учитывая военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины. Эти санкции дополняют предыдущие четыре раунда ограничительных мер в отношении иранских дронов, уже реализованных в рамках других санкционных режимов.

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В частности, под новые санкции попали компания Shakad Sanat Asmari, ее исполнительный директор, его заместитель и главный ученый, компании по производству компонентов для дронов, а именно: Baharestan Kish Company и ее директор, Saad Sazeh Faraz Sharif вместе с генеральным директором, Sarmad Electronic Sepahan Company (предоставляет услуги в области аэрокосмической техники), а также другие компании, которые помогают Корпусу стражей исламской революции улучшать программу беспилотников (в частности, компания Kimia Part Sivan Company).

Предполагается замораживание активов этих компаний, а также запрет на посещение ЕС их руководителям.

Еще запрещается предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, в интересах физических или юридических лиц, организаций или учреждений, против которых применяются санкции.

Санкции против Ирана

20 октября 2022 года ЕС и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании из-за поставок дронов в Российскую Федерацию. Санкции были введены против трех граждан Ирана-начальника генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, начальника отдела снабжения, исследований и промышленных вопросов в Министерстве обороны и вооруженных сил Ирана Сайеда Ходжатоллы Курейши и бригадного генерала, командующего в Корпусе Стражей Исламской революции Саида Агаджани, причастного к программе развития иранских беспилотников.

12 декабря 2022 года Совет ЕС добавил четыре физических и четыре юридических лица в список тех, против кого вводятся ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Эти санкции обоснованы ролью этих лиц в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов, которые применяются Россией в ее войне против Украины.

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