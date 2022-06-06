ООН пытается договориться с Россией о возобновлении экспорта зерна Украиной через Черное море.

США не ослабят санкции против России в обмен на разблокировку украинских портов в Черном море.

Как пишет Politico, ООН пытается договориться с Россией о возобновлении экспорта зерна Украиной через Черное море.

Издание напоминает, что президент РФ недавно заявлял, что РФ ослабит блокаду украинских портов, в обмен на снятие Западом экономических санкций с Москвы.

Один американский чиновник назвал это заявление Москвы "дипломатией вымогательства" и сказал, что США не согласятся на соглашение, которое снимет любое экономическое давление на Кремль.

"Трудно воспринимать российские предложения при том, что они активно и намеренно уничтожают пищевые продукты в Украине и обостряют глобальную продовольственную безопасность", - сказал американский чиновник, ссылаясь на то, что российские войска продолжают атаковать украинские сельскохозяйственные объекты и поля.

Как отмечает издание, республиканцы в Конгрессе США также выступают против смягчения санкций против РФ. В частности такой позиции придерживается сенатор Джим Риш, который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам. По его словам, требование Москвы об отмене санкций в обмен на снятие блокады Черного моря является шантажом.

"Путин ведет войну против других невинных людей во всем мире, держа в заложниках украинское продовольствие и его экспорт", - сказал Риш.

Как сообщал УНИАН, 30 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, направив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По итогам разговора лидеров Германии, Франции и РФ немецкая сторона сообщила, что Путин якобы пообещал посодействовать разблокированию экспорта зерна из Украины при участии ООН.

Французская сторона проинформировала, что во время разговора Шольц и Макрон требовали прекратить блокаду Одессы для экспорта украинских зерновых через Черное море и избежания мирового продовольственного кризиса. А Путин якобы пообещал европейским лидерам предоставить доступ к одесским портам после того, как они будут разминированы, и заверил, что не будет использовать это с военной целью.

СМИ ранее информировали, что Евросоюз рассматривает возможность реализации военно-морской миссии для помощи в вывозе зерна из Украины.

А власти Турции, по информации СМИ, ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

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