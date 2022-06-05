Планируется, что в конце следующей недели суда будут в Измаиле.

Блокаду украинских портов планируют прорвать, в том числе, с помощью речного контейнеровоза из Измаила.

Об этом сообщил глава Украинского дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

По его словам, в конце мая в Измаиле впервые был сформирован контейнерный караван в Констанце в составе самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж. На сегодняшний день разгрузочные работы в Констанце завершены, и караван частично загружен импортным грузом.

"Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле-мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт. Но нам удалось найти баланс, заинтересовать фрахтователей, сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях. Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозки будет расти – мы это уже чувствуем", – отметил Москаленко.

Напомним, в МИД Украины ответили на заявление Лаврова о разминировании портов.

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