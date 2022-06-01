Под военной компонентой разблокирования украинских портов имеется в виду гарантирование того, что РФ не воспользуется доступом в Одессу и не нападет на город с моря.

В МИД требуют военных гарантий для разблокировки украинских портов.

Под военной компонентой разблокирования украинских портов имеется в виду гарантирование того, что РФ не воспользуется доступом в Одессу и не нападет на город с моря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью во время телемарафона, передает "Укринформ".

"Когда мы говорим о военной компоненте, речь не идет о разблокировании портов. Речь идет о военном гарантировании того, что Россия не воспользуется разблокированным доступом в Одессу для того, чтобы просто напасть на Одессу с моря. И именно для этого нам нужно военное присутствие стран, которые готовы принять участие в такой операции", - сказал он.

Кулеба отметил, что в идеале эта компонента могла бы пройти под эгидой ООН. Чтобы когда коридор заработает, он не только был безопасным, но и Украина чувствовала себя уверенно, что "российские корабли не рискнут проскочить и напасть на Одессу с моря".

Министр также акцентировал на том, как на проблему с экспортом накладывается российская пропаганда.

"Ищем такое сбалансированное решение, которое и экспорт запустит, и при этом будет гарантировать безопасность страны. Это ключевое. Мы не можем согласиться закрыть на все глаза и все разблокировать, потому что россии доверять нельзя", - отметил Кулеба.

Как известно, 31 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российский военный флот позволит безопасный проход судов с украинским зерном если Украина решит вопрос с разминированием.

В понедельник 30 мая Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, на котором Эрдоган предложил провести в Стамбуле трехстороннюю встречу Украины, России и ООН.

Перед этим, Эрдоган позвонил президенту Владимиру Зеленскому, в Офисе президента заявили, что Зеленский готов встретиться в трехстороннем формате в Турции, если Путин будет к этому готов.

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