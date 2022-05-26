На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.

Власти Турции ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины", — заявил чиновник.

По его словам, переговоры все еще продолжаются. В заблокированных после начала российского вторжения украинских портах находится более 20 миллионов тонн зерна.

Отмечается, что российские чиновники ранее заявляли о готовности предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

Ранее сообщалось, что власти Китая призвали обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна, создав в кратчайшие сроки "зеленый коридор".

По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.

Недавно Украина присоединилась к подписанию Дорожной карты по продовольственной безопасности и наладила два сухопутных маршрута для транспортировки продукции.

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