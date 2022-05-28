Евросоюз хочет вывезти большое количество кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы.

Евросоюз рассматривает возможность реализации военно-морской миссии для помощи в вывозе зерна из Украины.

Об этом сообщила в субботу испанская газета El País со ссылкой на европейские источники.

По ее информации, на саммите ЕС, который начинается в понедельник в Брюсселе, будет поднят вопрос возрастания риска голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Отмечается, что в Евросоюзе также обсуждается возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через Черное море. В частности, вывоз может быть реализован из Одессы.

ЕС считает необходимым как можно быстрее вывезти большое количество кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы.

Ранее сообщалось, что власти Турции ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины. В заблокированных после начала российского вторжения украинских портах находится более 20 миллионов тонн зерна.

Российские чиновники ранее заявляли о готовности предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену западных санкций.

США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.

Недавно Украина присоединилась к подписанию Дорожной карты по продовольственной безопасности и наладила два сухопутных маршрута для транспортировки продукции.

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