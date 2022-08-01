Ринкевичс напомнил о необходимости конфискации активов российского правительства и ограничении выдачи виз в ЕС для россиян.

На шестом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что жестокость российских оккупантов на войне против Украины напоминает действия боевиков террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает Politico.

Ринкевичс отметил, что Европейский Союз должен объявить Россию государством-спонсором терроризма, в частности, после убийства украинских военнопленных в Еленовке.

Министр иностранных дел Латвии отметил, что "нужно называть вещи своими именами", так как действия оккупантов в Украине "напоминают ИГИЛ", которое Европа всегда называла террористической организацией.

"Единственный способ двигаться вперед — это усилить текущую стратегию, которая заключается в поддержке Украины, отправке дополнительной военной помощи. Общество должно это почувствовать, большинство россиян поддерживают политику Кремля. Если мы осуждаем такие страны, как Иран, то Россия ничем не отличается", — заявил дипломат.

Кроме того, Ринкевичс напомнил о необходимости конфискации активов российского правительства и ограничении выдачи виз в ЕС для россиян.

Война в Украине и позиция Латвии:

12 июля 2022 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что латвийские власти не исключают применение Российской Федерацией ядерного оружия.

"Позвольте мне напомнить этим людям, что на самом деле США и Великобритания также являются ядерными государствами. И любое нападение на любую из этих стран, имеющих ядерное оружие, вызовет ответную реакцию. Но да, действительно, мы должны иметь всевозможные смежные планы для всех видов событий", - отметил глава МИД Латвии.

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