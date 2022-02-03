Операцию выполняли спецназовцы Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции в Сирии был ликвидирован один из лидеров террористической организации ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Боевика нейтрализовали во время спецоперации в сирийском Идлибе.

"Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши – лидера ИГИЛ", - заявил Байден.

В Белом доме добавили, что потерь среди американских солдат, участвовавших в операции, нет.

В то же время турецкие СМИ сообщают, что во время ночного рейда американских спецназовцев на границе с Турцией совершил вынужденную посадку на один из вертолетов Вооруженных сил США. Вероятно, речь идет о транспортном UH-60 Black Hawk.

Экипаж эвакуировали на другом вертолете. Поврежденный борт повредила ракета Hellfire с БПЛА MQ-9 Reaper.

Очевидно, аварийная посадка американского вертолета связана с операцией по ликвидации Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши – международный террорист, который был "халифом" ИГИЛ с 31 октября 2019 года по 3 февраля 2022 года. Его назначили на эту должность меньше чем через неделю после смерти Абу Бакра аль-Багдади. Поговаривают, что аль-Хашеми – это псевдоним террориста. Его настоящее имя неизвестно.

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