В Вашингтоне боятся, что не в силах противостоять сразу всем активным на мировой арене авторитарным государствам.

Независимо от того, кто победит на ноябрьских выборах президента, США, вероятно, придется пойти на большую геополитическую сделку с Россией или Китаем, чтобы избежать втягивания сразу в несколько больших войн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что ситуация в мире в целом становится все более напряженной из-за активизации авторитарных государств, стремящихся к экспансии. Речь идет не только о России и Китае, но и об Иране и Северной Корее. Учитывая упадок военно-промышленной базы Запада и нежелание избирателей тратить значительно больше на оборону, США осознают свою неспособность противостоять им всем одновременно.

"Мы уже участвуем в двух войнах [путем поддержки Украины и Израиля], и сейчас нам трудно поставлять боеприпасы и оборудование для наших союзников. Если мы втянемся в глобальную войну, нам будет трудно справиться с нашими противниками и возможностями, которыми они обладают", - сказал генерал в отставке Джек Кин, бывший заместитель начальника штаба армии.

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Одним из потенциальных выходов из ситуации, который рассматривает, например Дональд Трамп, является попытка полностью сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Но для этого нужно разорвать союз Пекина с Москвой - за счет Украины и Европы.

"Одна из вещей, которые Америка должна сделать, с чисто американской стратегической точки зрения, это найти способ заключить грандиозную сделку с Россией. Сделаем это или нет, это сложный вопрос, в зависимости от того, где пролегают российские красные линии. Но в принципе это будет означать новую архитектуру безопасности в Европе", - сказал Сумантра Майтра, директор по исследованиям в Американском институте идей, близком к республиканцам.

Демократы пока публично отвергают возможность подобного соглашения с Москвой, в том числе и из-за войны в Украине, которая якобы сделала США и Россию антагонистами. Среди республиканцев также немало противников любого сближения с Кремлем, пишет WSJ.

Это отношение разделяют многие республиканцы. Если США хотят сохранить свое положение мирового гегемона, у них нет другого выбора, кроме как продолжать свое участие во всех крупных конфликтах по всему миру, сказал сенатор-республиканец Джон Корнин.

"Ничего не происходит без американского лидерства. Нравится нам это или нет, но это часть цены, которую мы платим за то, чтобы быть ведущей экономикой и сверхдержавой в мире", - сказал он.

Как отмечает WSJ, самый серьезный риск любой попытки вбить клин между Россией и Китаем, жертвуя безопасностью Украины и Европы, заключается в том, что такое смещение может привести к обратному результату, уничтожив ценный внешнеполитический актив Америки - ее собственную сеть альянсов.

Внешнеполитическая стратегия США: последние новости

Как писал УНИАН, США не хотят давать Украине разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ - в надежде в будущем перезагрузить свои отношения с Москвой. Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы, сказал источник издания.

Также мы рассказывали, что в марте президент США Джо Байден утвердил строго секретный ядерный стратегический план, который должен переориентировать американскую стратегию, сосредоточив ее на быстром расширении ядерного арсенала Китая. Сдвиг произошел, поскольку Пентагон считает, что в течение следующего десятилетия запасы Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России.

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