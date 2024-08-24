Один из представителей Белого доме заявил, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не таким эффективным, как рекламируется.

США не хотят давать Украине разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ - в надежде в будущем перезагрузить свои отношения с Москвой, пишет Politico со ссылкой на источники.

Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы, сказал источник издания.

Часть обсуждений касается разрешения британским ракетам Storm Shadow, уже имеющимся в украинском арсенале, поражать российские аэродромы и склады снабжения на территории России. Поскольку ракеты содержат американские компоненты, администрация Байдена должна будет согласиться на их использование. Британское правительство еще не сделало официального запроса, хотя оно проводит внутреннюю проверку, и администрация Байдена знает об этой проблеме, по словам официальных лиц по обе стороны Атлантики.

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Один из представителей Белого доме заявил, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не таким эффективным, как рекламируется. К тому же у ВСУ ограниченный запас таких ракет, а те, что у них есть, могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.

"90 процентов самолетов, которые запускают планирующие бомбы" из российского воздушного пространства по украинской гражданской инфраструктуре, уже вышли за пределы досягаемости этих ракет", - заявил изданию высокопоставленный представитель администрации США.

На запрос украинцев Белый дом ответил, что США в конечном итоге захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений на дальнобойные удары может свести на нет эти усилия.

Некоторые в высших эшелонах аппарата национальной безопасности Байдена считают, что Киев может начать публичную кампанию, чтобы застраховаться от любой потенциальной значительной потери позиций на Украине в ближайшие месяцы, по словам одного человека, знакомого с внутренними разговорами Вашингтона и Киева.

Украинцы говорят, что им нужна большая свобода действий, и все еще оптимистично настроены, что они могут ее достичь.

"Сейчас есть некоторые признаки того, что Байден может захотеть сделать что-то крупное на Украине - возможно, снять некоторые ограничения - перед выборами, теперь, когда он не баллотируется", - сказал один высокопоставленный украинский советник.

Разрешение на удары по РФ - детали

США уже разрешают использовать свои ракеты большой дальности на территории России, но только в оборонительных целях - в качестве контрбатарейного огня для поражения российских ракетных пусковых установок прямо за границей, стреляющих по Украине.

"Наша политика позволяет Украине вести контрогонь для защиты от российских атак, идущих через этот приграничный регион - а этот приграничный регион включает Курск - и включает Сумы", - заявила журналистам представитель Пентагона Сабрина Сингх на территории России.

Украинцы, воюющие на территории России, уже используют американскую высокомобильную артиллерийскую ракетную систему для поражения мостов, складов снабжения и российских подразделений, используя высокоточные боеприпасы с благословения США.

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