Утвержденная стратегия переориентирует Штаты на быстром расширении ядерного арсенала Китая.

Еще в марте президент США Джо Байден утвердил строго секретный ядерный стратегический план, который должен переориентировать американскую стратегию, сосредоточив ее на быстром расширении ядерного арсенала Китая, пишет The New York Times.

Сдвиг произошел, поскольку Пентагон полагает, что в течение следующего десятилетия запасы Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России.

Указывается, что Белый дом так и не объявил об указанном решении Байдена.

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Также отмечается, что утвержденная стратегия призвана подготовить Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

"Документ, обновляемый примерно раз в четыре года, настолько засекречен, что у него нет электронных копий, а есть лишь небольшое количество печатных копий, которые раздаются нескольким чиновникам национальной безопасности и командирам Пентагона". – пишет издание.

В недавних выступлениях двум высокопоставленным чиновникам администрации было разрешено упомянуть об изменении стратегии. До того, как Байден покинет свой пост, ожидается более подробное, несекретное уведомление Конгресса.

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе - что сообщалось

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Россия подготовила свой флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками по объектам в Европе.

Отмечалось, что в подготовленных документах, в частности, говорилось о том, как Россия представляла конфликт с Западом и планировала серию подавляющих ударов по Западной Европе. На них было отмечено 32 цели НАТО в Европе.

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