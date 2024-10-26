Холман У. Дженкинс-младший написал свое мнение о том, что сейчас происходит в отношениях между США и Украиной и как можно было бы исправить ситуацию.

Дональд Трамп во время своего президентства, как и все другие президенты США последних лет, не был заинтересован в том, чтобы сделать США военным гарантом Украины, однако нельзя перекидывать всю вину на бывшего президента Соединенных Штатов, заявляет обозреватель и членом редакционной коллегии The Wall Street Journal Холман У. Дженкинс-младший.

В своей колонке для WSJ он написал, что считает, что Трамп сделал то, чего не сделал ни Обама, ни Байден — разрешил поставки летального оружия в Украину в декабре 2017 года и предупредил Путина о недопустимости расширения военных действий. По словам эксперта, "предательство" по отношению к Украине, которое многие приписывают Трампу, происходит сейчас при Байдене.

В частности, указано, что если раньше кандидат от Демократической партии в президенты США Камала Харрис заявляла, что любая уступка России в войне против Украины будет "капитуляцией", то вскоре она подчеркнула, что членство Украины в НАТО является вопросом, который будет решаться "если и когда дойдет до этого момента".

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Хоть Джордж Буш-младший и пригласил Украину вступить в НАТО, но этого до сих пор не произошло. Кроме того, по словам Дженкинса, Барак Обама во время президентства США не смог ответить на вторжение кремлевского диктатора Владимира Путина в 2014 году в Донецкую и Луганскую области, и Крым, и впоследствии "удовлетворился скромными экономическими санкциями".

Эксперт отмечает, что Соединенным Штатам Америки, Великобритании, Польше и другим странам необходимо принять новую стратегию касаемо Украины.

"НАТО становится собственным источником нестабильности, поскольку слишком многие ее члены неправдоподобно полагаются на героику США, а не на собственную помощь", - говорится в материале.

Поэтому, по его словам, разные страны должны напрямую инвестировать в украинскую армию, а не пытаться заменить ее — помочь Украине развить военную мощь и уверенность в своей обороне.

"Но еще один урок имеет значение до тех пор, пока США остаются гарантом безопасности других стран. Трамп любит хвастаться, что Россия никогда бы не вторглась [в Украину], если бы он все еще находился у власти. Но правда в том, что любой президент США, включая Байдена, имеет в своем распоряжении полномочия, чтобы сделать потенциальную цену неприемлемой для таких нарушителей, как Путин. Однако такое сдерживание будет надежным только тогда, когда президенты США будут готовы принять на себя сопутствующие риски", - подытожил эксперт.

Другие новости об отношениях Украины и США

Ранее УНИАН сообщал, поддержат ли США помощь Украине от Южной Кореи.

Кроме того, США предоставят Украине 20 млрд долларов кредита.

"Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами. Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины – для нашей защиты, для нашей устойчивости", – заявил Владимир Зеленский.

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