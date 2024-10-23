Штаты планируют разделить этот кредит на финансовую и военную помощь Украине.

Соединенные Штаты Америки решили предоставить Украине 20 млрд долларов кредита. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Америка приняла решение предоставить 20 миллиардов долларов. Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами. Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины – для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей "Группе семи", – сказал глава государства в вечернем обращении.

Издание Le Monde пишет, что Соединенные Штаты планируют разделить этот кредит, гарантированный процентами от замороженных российских активов, между экономической и военной помощью. Такое заявление сделал заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности по международным экономическим вопросам Дейлип Сингх.

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Он добавил, что эта помощь будет направлена через Всемирный банк – через фонд, который "подлежит надежным мерам подотчетности и прозрачности". Она будет нацелена, в частности, на энергетику и инфраструктуру.

Вторая половина этой помощи должна быть военной. Однако для этого, по словам Сингха, "нам нужно разрешение Конгресса на увеличение объема иностранного военного финансирования, которое мы можем предоставить Украине, а также на внесение определенных технических изменений".

Помощь Украине: вы могли это пропустить

Совет Европейского Союза окончательно утвердил пакет финансовой помощи Украине в форме займа 35 млрд евро. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее стало известно, что США готовят отдельный пакет помощи Украине – финансирование на производство украинских дронов на сумму 800 миллионов долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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