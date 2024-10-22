Соединенные Штаты Америки поддержат Южную Корею, если она решит предоставить Украине военную помощь.

Об этом в комментарии Укринформу сказал заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател. По его словам, Вашингтон одобряет желание союзников и партнеров усилить оборонный потенциал Украины, а также постоянно сотрудничает с ними в этом вопросе:

"Конечно, мы приветствуем любую страну, которая поддерживает наших украинских партнеров, которые продолжают защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

Реакция Южной Кореи на появление войск КНДР в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский предупреждал мир, что на оккупированных территориях Украины уже находятся офицеры из Северной Кореи.

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По данным главы украинской разведки Кирилла Буданова, уже завтра в Курскую область, где продолжаются бои, должны прибыть первые военные КНДР.

Разведка Южной Кореи сообщила, что Пхеньян отправит на помощь захватнической армии РФ 12 тысяч военнослужащих.

Вчера СМИ сообщили, что сейчас власти страны обсуждают возможность направления в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике КНДР. По мнению экспертов, вступление Северной Кореи в войну может усилить сотрудничество между Киевом и Сеулом.

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