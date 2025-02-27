Похоже, в Вашингтоне вернулись на землю и значительно снизили аппетиты.

США надеются заработать примерно 20 миллиардов долларов на сделке с украинскими полезными ископаемыми, о которой ведут переговоры президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Об этом в интервью NewsNation заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

По его словам, доступ американцев к украинским ресурсам поможет национальной безопасности США, поскольку американцы получат "критически важные полезные ископаемые, которые являются настолько важными для сборки компьютеров и всего остального".

При этом он убежден, что присутствие американского капитала в Украине каким-то образом сдержит Россию от новой агрессии против Украины.

Видео дня

"Если в этих местах есть собственность США, это поможет защитить эти места, потому что вы, конечно, не хотели бы атаковать объекты США", - сказал Хассетт.

Соглашение о ресурсах

Как писал УНИАН, вчера Кабмин одобрил проект украинско-американского соглашения о ресурсах, которое в правительстве подают, как соглашение об инвестиционном фонде для нужд восстановления в Украине.

В украинском МИД призывают не воспринимать двустороннее соглашение с США как финальный документ. Там говорят, что это рамочный документ, то есть скорее первый шаг в сотрудничестве.

Между тем специалисты предупреждают, что Трамп и его команда явно не понимают, какие ресурсы на самом деле имеет Украина, и явно переоценивают выгоду от потенциальной сделки.

Вас также могут заинтересовать новости: