Геолог объяснил, как можно рассчитать стоимость украинских полезных ископаемых на текущий момент.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желании вернуть 500 миллиардов долларов, чтобы компенсировать затраты, выделенные для поддержки Украины в войне против России. Это он планировал сделать, подписав соглашение с Украиной о полезных ископаемых. В частности, Forbes писало о стоимости украинских ископаемых на уровне $14,8 триллионов.

Доктор геологических наук, профессор Владимир Михайлов в интервью для "Главком" заявил, что эта цифра "значительно завышена". По его словам, стоимость наших запасов находится на уровне 5 триллионов долларов. Однако точно посчитать невозможно.

"Есть ресурсы (небольшая степень изученности) и запасы (большая степень изученности). Ресурсы, как правило, значительно отличаются в большую сторону от запасов", - подчеркнул он.

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При этом Михайлов говорит, что в Украине всего исследовано около 20% месторождений. Именно поэтому 500 миллиардов прибыли "уже завтра" с них получить, по его словам, нереально.

"Дай Бог, чтобы в результаты совместной украинско-американской разработки начали получать прибыль и мы, и они. Но эта история и на 5-10 лет может растянуться", - отметил он.

Геолог заявляет, что самыми востребованными ископаемыми в Украине, которыми могут заинтересоваться США, является титан, скандий, литий, графит и так далее. Он поделился несколькими инфографиками, в которых содержится информация о полезных ископаемых.

Красным обозначено сырье, которое может поставлять Украина

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Ранее УНИАН сообщал, что СМИ опубликовали полный текст соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. "За последние дни украинской переговорной команде удалось полностью изменить тональность документа по сравнению с многочисленными предыдущими предложениями США", - говорится в материале.

Кроме того, по словам Трампа, соглашение о полезных ископаемых даст Украине "право воевать дальше". "350 миллиардов долларов (возможно речь идет о долге за оказанную помощь, однако президент США не уточнил - УНИАН) и много оборудования, военной техники и право дальше воевать", - отметил он.

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