Защитники также считают, что это США должны Украине по Будапештскому меморандуму, а не Украина должна США.

На фоне жестких переговоров Украины и США по ресурсам украинские солдаты на передовой выражают обеспокоенность тем, что суверенитет Украины стал частью торгов, где они не имеют права голоса. Об этом пишет англоязычное издание Euromaidan Press.

"Сейчас я не вижу мирного плана. У Трампа есть определенный алгоритм - он хочет давить на обе стороны, чтобы достичь прекращения огня, а не прекращения войны. Он хочет завершить активную фазу, фактически создав еще одно Минское соглашение", - поделился мыслями с журналистами боец Национальной гвардии Украины по имени Иван.

В этом контексте украинских защитников особенно возмущает назойливый интерес Трампа к украинским ресурсам.

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"Если Трампу нужны наши полезные ископаемые, пусть возьмет их, если он предоставит нам F-35. Этого было бы достаточно, чтобы вернуть Донбасс, гипотетически", - говорит Иван.

Многие украинские солдаты боятся перспективы того, что новые договоренности с РФ и Западом будут такой же плохой сделкой, как и Будапештский меморандум.

"Передайте Трампу и [советнику президента США по вопросам нацбезопасности Майклу] Волцу, что не Украина что-то должна США, а США должны Украине за невыполнение договоренностей Будапештского меморандума", - сказал инструктор по радиоэлектронной борьбе ВСУ по имени Владимир.

Соглашение о ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, накануне Кабмин одобрил проект украинско-американского соглашения об украинских ресурсах. В правительстве говорят, что фактически это соглашение о создании инвестиционного фонда, из которого будет финансироваться восстановление Украины.

И в Офисе президента, и в украинском МИДе говорят, что в любом случае это еще не финальный документ, а рамочное соглашение. Позже в него могут добавить и вопрос гарантий безопасности.

Тем временем в Вашингтоне радикально уменьшили свои аппетиты. Если раньше Трамп хотел получить по соглашению 500 миллиардов долларов, то теперь представители его правительства говорят о 20 миллиардах.

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