Советник главы ОП отметил, что все эти детали будут проработаны в дополнительных соглашениях, как и потенциальные гарантии безопасности.

Детали распределения доходов, порядок инвестиций и возможные гарантии безопасности в рамках сотрудничества с Америкой в добыче "редкоземельных металлов" будут проработаны в дополнительных соглашениях.

Завтра будут подписывать только рамочный документ. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

Он отметил, что у Владимира Зеленского есть видение трех необходимых аспектов в соглашении.

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"Первое - порядок инвестиций и их распределение: здесь финансовая часть, а здесь - милитарная. Второе - распределение доходности и как мы управляем частями. И порядок распределения - кто когда и что получит", - пояснил Подоляк.

В то же время, советник главы ОП отметил, что все эти детали будут проработаны в дополнительных соглашениях, как и потенциальные гарантии безопасности.

"Третий аспект - гарантии безопасности. Президент (Зеленский - ред.) говорит об этом - должны быть прогарантированы эти стратегические намерения, а они находятся в зоне, где идут боевые действия. Мы хотим получить понимание, что это будет защищено", - заявил он.

По его словам, президент приводит аналогию - американские компании и граждане находились в Крыму в 2014 году, и это россиян не остановило. Подоляк добавил:

"И это точно не остановит. Потому, что эта концепция, о которой говорит Трамп - как только там будет гражданин США, это уже будет гарантией безопасности - это так не работает. Но об этом надо очень осторожно говорить. Поэтому ждем подписанного рамочного соглашения. Оно открывает работу других переговорных групп по техническим параметрам".

Соглашение о полезных ископаемых с США - последние новости

Представитель МИД Георгий Тихий заверил, что в соглашении об ископаемых с США нет упоминаний ни о долгах Украины, ни о возмещении будущей помощи.

По его словам, в соглашении есть совместное использование фонда восстановления, который будет инвестироваться для реконструкции Украины. И оно имеет рамочный характер, то есть это первый шаг и начало сотрудничества с США.

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