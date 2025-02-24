Новое правительство США, сформированное из адептов движения "Сделаем Америку великой снова", ведет себя крайне агрессивно.

Украина ведет тяжелые переговоры с США о предоставлении американцам доступа к украинским ресурсам в обмен на гарантии безопасности и дальнейшую помощь. Американцы ведут себя крайне агрессивно и даже "по-хамски", пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Так, один из собеседников издания заявил, что это "не переговоры, а вымогательство". При этом украинские чиновники говорят, что их встречи с командой Трампа настолько необычны, что они смотрят документальные фильмы, чтобы узнать о его стиле ведения переговоров. Единственное, что уже понятно - это высокий уровень агрессии, присущий трампистам.

С 12 февраля в целом обсуждались уже три версии сделки: "плохая", "лучшая" и "катастрофическая", выдвигаемые каждый раз другими представителями Белого дома. Идея предложить США доступ к полезным ископаемым Украины в обмен на будущую военную помощь и приглашение в НАТО изначально возникла у Киева еще в сентябре. Но Трамп перевернул эту идею с ног на голову и рассматривает украинские ресурсы как компенсацию за помощь, которую уже оказала Америка.

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Согласно последней, "катастрофической" версии соглашения, говорят украинские чиновники, Киев должен был передать 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству Соединенных Штатов. Взносы будут продолжаться, пока фонд не получит 500 миллиардов долларов - именно столько, по мнению Трампа, Америка потратила на помощь Украине с начала войны, что не является правдой.

"Если мы подпишем это в том виде, в котором оно есть, завтра нас вышвырнут с должности, и разъяренная толпа нас линчует", - признался журналистам один из собеседников издания.

Первую, "плохую" версию соглашения 12 февраля привез в Киев новоназначенный министр финансов США Скотт Бессент. Он дал Зеленскому час, чтобы подписать документ, но президент попросил больше времени. "Лучшую" версию соглашения через два дня спустя привезли на Мюнхенскую конференцию вице-президент США Джей Д. Вэнс и спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Оба эти предложения не содержали обещаний помочь Украине в обороне, кроме пункта о защите фактически добытых ресурсов.

После этого Украина представила встречное предложение. Но 20 февраля американцы ошеломили украинцев третьей, "катастрофической" версией соглашения. На этот раз процессом руководил Говард Лутник, только что назначенный министр торговли США.

"Забудьте обо всех предыдущих договоренностях, сказали Украине, и привыкайте к идее передачи ресурсов с незначительной отдачей взамен. Соглашайтесь или откажитесь - и проиграйте войну", - пишет The Economist.

Одна из теорий заключается в том, что версия соглашения от Лутника была наказанием за то, что Киев не пристал на первые две версии соглашения. Отказ украинцев разозлил американского президента.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил автору публикации, что переговоры являются "хамскими", но "это не худшее, что может быть". "Все остальное, что произойдет позже, будет хуже", - сказал он, а The Economist добавил, что эти переговоры происходят на фоне слухов о возможной блокировке связи Starlink для Украины и полной остановке американской помощи.

Соглашение об украинских ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, Украина отказалась подписывать соглашения о ресурсах в той версии, в которой Трамп требовал от Украины передать ей права на 500 миллиардов долларов доходов от украинских полезных ископаемых. По словам президента Зеленского, он не подпишет "то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев". Также он отметил, что в соглашении должны быть прописаны гарантии безопасности для Украины.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что предложенное Украине соглашение уже содержит "неявные" гарантии. Он убежден, что Путин не станет нападать на Украину снова, пока США будут иметь здесь экономический интерес.

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