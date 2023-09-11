Малоизвестные ресурсы об этом писали, а вот известные пропагандисты молчат.

Экс-командующий Воздушно-космическими силами (ПКС) России Сергей Суровикин, уволенный из-за связи с "Вагнером", возглавил Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.

Об этом речь идет в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что назначение Суровикина на новую должность подтвердили "малоизвестные местные российские средства массовой информации" 10 сентября.

Совет министров обороны СНГ якобы единогласно проголосовал за назначение Суровикина председателем комитета противовоздушной обороны. Отныне он якобы будет отвечать за надзор и функционирование объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

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В то же время известные прокремлевские СМИ не сообщали о новом назначении Суровикина и вообще не упоминали его после того, как президент России Владимир Путин 23 августа уволил его с должности командующего ПКС.

Исчезновение Суровикина

После мятежа главаря российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Суровикин перестал выходить на связь. СМИ сообщали, что его могли задержать, оккупанта подозревали в причастности к "походу на Москву" - якобы он знал о планах "вагнеровцев", однако не принимал в них участия.

По данным российских журналистов, Суровикин находился под домашним арестом. 4 сентября в сети опубликовали его фото с женой, утверждалось, что генерала отпустили. В сети обратили внимание на то, что данные о Суровикине исчезли с сайта российского Министерства обороны.

Через несколько дней в Государственной Думе РФ заявили, что ему нашли "неплохую должность в СНГ".

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