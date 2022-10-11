Россия стремится изменить баланс сил на передовой.

Назначение Министерством обороны РФ генерала Сергея Суровикина на должность главного командующего Объединенной группировки сил, которая проводит так называемую "спецоперацию" в Украине, демонстрирует усилия российских силовиков улучшить свое положение на фронте.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ранее Суровикин командовал воздушно-космическими силами России. Недавно его назначили руководить Южной группировкой войск в операциях в Украине.

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"На протяжении большей части своей "операции" России, вероятно, не хватало единого уполномоченного полевого командира", – говорится в отчете.

Суровикину, вероятно, придется соперничать с Минобороны РФ, которое не имеет достаточных ресурсов для достижения политических целей, поставленных Министерством обороны России в Украине.

В то же время военный редактор Дэн Саббах в своей колонке для издания The Guardian пишет, что хотя РФ стремится вселить страх в украинцев, в будущем она не сможет наносить массированные ракетные удары по Украине из-за дефицита высокоточного оружия и реакции со стороны Запада. Он подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина о массированном обстреле украинских городов было политическим, а не тактическим.

По мнению военного редактора, Кремль целенаправленно приказал нанести удар по Украине десятками крылатых ракет, чтобы спровоцировать большие потери среди гражданского населения.

"Их цель – вселить страх в руководство Украины и ее гражданское население, надеясь, что Киев в конце концов будет вынужден пойти на переговоры, пока Россия все еще оккупирует часть украинской территории. Вполне очевидно, что Россия не сможет поддерживать такую интенсификацию ракетных ударов в течение длительного времени, учитывая, сколько боеприпасов она использовала в войне до сих пор, и какое международное политическое осуждение вызовут такие удары", – пояснил Сабах.

Редактор подчеркнул, что удары по украинским городам никак не повлияют на баланс сил на передовой и желание простых украинцев сопротивляться агрессии РФ. Кроме того, он отметил определенную закономерность в массированных обстрелах Украины: когда российская армия терпит неудачи на фронте, Владимир Путин принимает все более жестокие решения.

"Москва знает, что ей нужна эскалация конфликта. Она пыталась вербовать пленных и принудительно призвать их в армию, но это не дало быстрых результатов. Теперь она прибегла к волне массовых бомбардировок городов и вполне может сделать это снова", – резюмировал Саббах.

Массированные обстрелы Украины

Утром 10 октября Россия устроила мощную ракетную атаку по городам Украины. В результате обстрелов погибли 19 человек, еще 105 человек получили ранения.

Россия попала и по объектам критической инфраструктуры. По состоянию на утро 11 октября обесточенными остаются около 300 населенных пунктов в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

11 октября враг продолжил массированную атаку по территории Украины высокоточными ракетами. Около 7 утра из района Каспийского моря начала работать стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. К боевой работе по крылатым ракетам привлечена авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины.

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