Митингующие призвали словацкого премьер-министра уходить в отставку.

В Словакии в разных городах в пятницу, 24 января, тысячи людей вышли на протесты с требованием отставки премьер-министра Роберта Фицо из-за его пророссийской ориентации. Об этом сообщает издание DennikN.

По некоторым оценкам, всего в стране на улицы вышли около 100 тысяч человек, а только в столице Братиславе - 60 тысяч. Протесты прошли и в таких словацких городах, как Трнава, Банска Быстрица, Тренчин, Прешов, Скалица и тому подобное.

Люди держали в руках словацкие флаги и транспаранты с лозунгами вроде "Словакия должна быть продезинфицирована", "Словакия принадлежит к Европе", "Фицо - в Россию!".

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На одном из собраний выступил историк и бывший кандидат в президенты Патрик Дубовский, который рассказал о своих визитах в Украину и Грузию. По его словам, люди в этих странах там хотят жить в свободном мире, а не под властью российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает издание, в Тренчине много протестующих пришли с украинскими флагами.

"Премьер-министру этой страны удалось пересечь все красные линии - он прилетел в Москву и пожал руку военному преступнику. Мы больше не можем не выходить на площади", - заявила со сцены одна из организаторов протеста, этнолог Александра Битушикова.

Отмечается, что были сообщения о возможных беспорядках, и поэтому людей с детьми просили забрать их из толпы.

"Были сообщения, что будут беспорядки, но мы сказали, что настолько разъярены, что должны были выразить свое неодобрение. Зашло слишком далеко", - сказала одна из участниц.

Политика Фицо: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 24 января в Словакии хакеры совершили кибератаку на крупнейшую медицинскую страховую компанию страны. Фицо назвал ее "хрестоматийным примером того, как устранить непокорные правительства, правительства, которые имеют другое мнение относительно определенных вещей", намекнув на причастность Украины.

Более ста словацких специалистов в области психологии и психиатрии обратились с открытым письмом к премьер-министру Фицо, в котором они требуют его отставки из-за поведения политика. Они обвинили лидера в силовом авторитарном стиле, манипулировании фактами, лжи.

Также Фицо делал заявления о перспективах будущего Словакии вне ЕС и НАТО. По его словам, обе институции рискуют оказаться в "учебниках истории" из-за быстро развивающихся глобальных событий.

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