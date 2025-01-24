Словацкий премьер связал атаку с антиправительственными протестами и недавним визитом оппозиции в Украину.

На фоне масштабных антиправительственных протестов в Словакии хакеры совершили кибератаку на крупнейшую медицинскую страховую компанию страны. Премьер Роберт Фицо заявил о попытке "устранить непокорное правительство" и упомянул Украину.

По его словам, атака началась сегодня в полдень и заключалась в попытке хакеров получить конфиденциальную информацию о диагнозах клиентов страховщика.

"Если это будет успешно, предоставление медицинских услуг в Словакии будет остановлено. На данный момент мы успешно защищаемся от атаки, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие несколько минут и часов", - сказал Фицо на экстренном брифинге.

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Премьер-министр назвал пятничную кибератаку на страховую компанию "хрестоматийным примером того, как устранить непокорные правительства, правительства, которые имеют другое мнение относительно определенных вещей. Правительства, которым без проблем сказать украинскому президенту, что мы не поддадимся шантажу с его стороны, что мы готовы принять ответные меры".

По словам Фицо, с его "непокорным правительством" борются представители оппозиции, неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, значительная часть словацких антиправительственных СМИ и иностранные инструкторы, которые находятся в Словакии.

Фицо связывает кибератаку с масштабными антиправительственными протестами, которые проходят сейчас в Словакии. В этом контексте он в частности упомянул иностранных политиков, "которые вмешиваются в наши внутренние дела".

"Я был бы рад, если бы украинцы лучше молчали, потому что у меня такое ощущение, что это и является основой конфликта (вероятно, речь идет о ссоре между Фицо и Зеленским - УНИАН): что мы позволили себе сказать господину президенту Зеленскому, что будем бороться за свои собственные интересы", - сказал Фицо.

Ссора Фицо и Зеленского: последние новости

Как писал УНИАН, из-за решения Украины не продлевать соглашение о транзите российского газа, между Владимиром Зеленским и Робертом вспыхнула публичная ссора. Оба предлагали второй стороне встретиться и все обсудить, но предложения звучали в грубой неформальной манере.

На последнее такое предложение от Фицо Зеленский ответил, что не может планировать ничего со словацкий премьером, потому что тот может в любой момент оказаться в Сочи. Это был намек на слишком теплые отношения Фицо с Путиным.

В ответ Фицо заявил, что он "не украинский слуга" и что ответит Зеленскому взаимностью.

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