Также специалисты осудили отношение Роберта Фицо к украинскому президенту.

В Словакии более ста специалистов в области психологии и психиатрии обратились с открытым письмом к премьер-министру страны Роберту Фицо, в котором они требуют отставки из-за его поведения. Авторами письма являются два известных деятеля психиатрии и психологии - Йозеф Гашто и Антон Еретик. Также письмо подписали эксперты со всей Словакии, пишет Aktuality.

"Ваше политическое поведение все больше характеризуется силовым авторитарным стилем, манипулированием фактами, ложью, бросанием и нападениями на политических оппонентов, журналистов и простых граждан, которые выражают несогласие с вашей политикой. Вы не чураетесь нападений на семьи лидеров оппозиции, как это было в случае с семьей (лидера оппозиции Михал - УНИАН) Шимечека", - отмечают психологи.

Они отметили его дегуманизирующее поведение не только в отношении молодежи, но и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно тексту письма, Фицо "отправил на расстоянии воспитательные пощечины студенту" (вероятно, речь идет о юноше, который отказался пожать руку президенту Словакии во время вручения награды - УНИАН). Также психологи указали на то, что премьер-министр страны и другие члены партии SMER-DS "поощряли толпу к использованию вульгарных ярлыков в адрес тогдашнего президента".

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"Ваша национальная политика в основном направлена на укрепление вашей власти, вашей партии и ваших партнеров по коалиции. В стране, которая так сильно отстает в развитии инфраструктуры. В стране, где плохое состояние образования и здравоохранения, сфер, в которых мы профессионально работали всю свою жизнь, но которые для вас не достойны считаться "премьерскими вопросами". Вы поддерживаете людей, которые распространяют заговоры, клевету и ложь и разрушают нашу культуру", - отметили специалисты.

Также в письме говорится о том, что внешняя политика Фицо противоречит политике ЕС и НАТО. Кроме того, психологи раскритиковали негативное отношение премьер-министра к Украине и украинскому президенту, а также дружеские отношения с диктатором РФ.

"Мы надеемся на вашу способность к саморефлексии и возможность коррекции вашего политического поведения, включая рассмотрение вопроса об уходе из высшей политики", - подытожили специалисты.

В свою очередь словацкая палата психологов опубликовала похожее письмо, в котором предупредили о росте социальной напряженности и плохих настроений в стране.

"Неопределенность и изменения во внешнеполитическом курсе Словакии, непрозрачность действий политиков, их непрофессиональные заявления и нападения на отдельных лиц и группы, которые выражают разные мнения, увеличение экономического бремени, страх перед недоступностью медицинской помощи и других услуг являются существенными факторами, повышающими психологический дискомфорт и незащищенность граждан", - добавляют представители палаты.

Последние заявления Роберта Фицо

Ранее Роберт Фицо заявил о перспективах будущего Словакии вне ЕС и НАТО. По его словам, обе институции рискуют оказаться в "учебниках истории" из-за глобальных событий, которые быстро развиваются.

В то же время недавно премьер Словакии разгневался, поэтому теперь снова угрожает Киеву. В частности после визита представителей оппозиции в Киев, Фицо обвинил их в подготовке государственного переворота, а также пригрозил Украине наложить вето на дальнейшую финансовую помощь ЕС.

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