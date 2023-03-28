На этот раз в клочья разлетелся расхваленный российский ЗРК.

Спецназовцы Службы безопасности Украины эффектно уничтожили очередную "жирную цель" - ЗРК "ТОР".

Как сообщает пресс-служба СБУ, атаку реализовали спецназовцы Центра спецопераций "А". Российский зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" разлетелся на куски после попадания украинского дрона-камикадзе.

"На счету наших воинов это уже четвертый "ТОР" только за март! А, между прочим, задачей именно этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км. Поэтому у нас вопрос: "а что случилось?",- иронично отметили в СБУ.

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Еще одной мишенью спецназовцев стал российский "Град", который после попадания дрона также превратился в металлолом.

Потери РФ в Украине

По данным украинского Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 марта 2023 года ориентировочно составили около 171 тыс. 730 человек.

Кроме того, уничтожено 3602 танка, 6966 боевых бронированных машин, 2653 артиллерийские системы, 525 РСЗО и 277 средств ПВО.

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