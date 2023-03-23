Испания стала 19 страной-участником проекта.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов странами Евроейского Союза для пополнения собственных запасов и продолжения предоставления помощи Украине.

Как сообщает издание COPE, соглашение о выделении 2 млрд евро на передачу Украине миллиона артиллерийских боеприпасов подписали 18 стран. Таким образом, Испания стала 19 страной-участником проекта.

Отмечается, что этот проект будет финансироваться из Европейского фонда мира. Он позволит "срочно решить проблему нехватки боеприпасов" и "увеличить возможности европейской промышленности для удовлетворения нынешних и будущих потребностей".

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Как утвердждает Министерство обороны Испании, это первый случай, когда ЕС использует механизм совместных закупок вооружений, позволяющий сократить расходы и "избежать рисков задержек из-за неожиданных изменений спроса".

Миллион боеприпасов для Украины: что известно

20 марта 2023 года в Брюсселе министры обороны стран-членов Европейского Союза достигли консенсуса в вопросе отправки 1 миллиона снарядов калибра 155 мм Украине. Они будут переданы в течение 12 месяцев.

При этом Венгрия присоединяться к плану совместных закупок отказалась. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и дальше будет выступать против предоставления Украине военной помощи.

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