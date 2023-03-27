Сейчас во всем НАТО и стране Европы не хватает снарядов.

Польские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличивают производство боеприпасов для армии Польши и Украины.

Об этом сообщил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции. Он добавил, что во всем НАТО сейчас не хватает снарядов.

"В ближайшие дни Совет министров примет специальную долгосрочную программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях нашей страны. Мы хотим, чтобы частные и государственные компании производили боеприпасы. Сегодня мы знаем, что этих боеприпасов не хватает во всей Европе, и я могу сказать, что не является тайной, что их не хватает во всем НАТО", - заявил Моравецкий.

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По словам премьера, Польша присоединилась к программе Евросоюза по совместной закупке боеприпасов для ВСУ, которые являются самой большой потребностью для наших защитников сейчас.

"Поэтому, как мы договорились на последнем Европейском совете, мы будем поставлять эти боеприпасы, при этом финансирование будет осуществляться из бюджета ЕС", - добавил он.

Моравецкий назвал программу ЕС по передаче ВСУ миллиона снарядов до конца года очень амбициозной.

"Но я убежден, что после очень стремительного увеличения производственных мощностей нашей ОПК такие объемы не будут слишком амбициозными", - подытожил политик.

Боеприпасы для ВСУ

Как сообщал УНИАН, 20 марта страны ЕС достигли политического консенсуса по отправка в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм на протяжении года.

Сначала проектное соглашение Европейского оборонного агентства для совместных закупок боеприпасов с целью предоставления их Украине и пополнения их запасов в странах ЕС подписали: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция, а также Норвегия, которая не является членом ЕС. Впоследствии к ним присоединилась Испания. Сейчас этот список состоит из 19 стран ЕС и Норвегии.

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