Фото правоохранителя попало в сеть.

В сети возмутились снимком австрийского полицейского, у которого на шлеме заметили нашивку с буквой Z, которая у многих ассоциируется с символом российской агрессии против Украины.

В полиции Вены отреагировали на возмущенные обращения пользователей сети. По их словам, полицейский из федеральной провинции Бургенланд помогал своим коллегам из столицы охранять объекты во время рождественских праздников.

Они говорят, что "Z" - это первая буква его фамилии. Мужчина так пометил свой шлем для узнаваемости во время участия в оперативном тренинге. "Коллега не придал значения символизму, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - написали полицейские в микроблоге X.

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Ответственность за использование Z-символики:

Как известно, российские захватчики используют буквы "Z" и "V" для маркировки своей техники, а также в пропагандистских материалах. В Украине эта символика официально запрещена.

Кроме того, в ряде стран также существует наказание за подобное выражение поддержки российской агрессии. Например, в одном из округов Германии ранее отказались выдавать автомобильные номера с буквой Z, а в Гамбурге мужчина получил штраф за Z на машине.

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