Значительная их часть находится в прифронтовых районах.

В Россию прибыли более 10 тысяч военных из Северной Кореи для поддержки войны против Украины.

"Мы понимаем, что более 10 000 северокорейских военнослужащих сейчас находятся в России, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", - заявил на брифинге представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха-Кё со ссылками на данные разведки, пишет Reuters.

По словам Чона, они еще не имеют данных об участии северокорейских военных в боях или гибели до 40 из них, о чем ранее заявляли некоторые СМИ. Представитель Госдепа Мэтью Миллер также отмечал, что Штаты зафиксировали около 10 тысяч северокорейских солдат в Курской области.

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Он напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен ранее указывал другие цифры - тогда говорили об около 8 тысячах солдат из Северной Кореи.

"Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни", - отметил Миллер.

Северная Корея - новости об участии в войне против Украины

Вчера вечером президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Курскую область 11 тысяч северокорейских военнослужащих.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки считают, что Москва направила в этот регион 10 тысяч северокорейцев.

Ранее WSJ писало, что развертывание войск КНДР в России является неприемлемым для Китая. Это ставит Пекин перед дилеммой, проверяя пределы его способности влиять на соседей.

По данным ЦПД, северокорейские войска уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины на Курском направлении. Известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.

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