В Вашингтоне обеспокоены наращиванием военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Власти страны-агрессора России, по оценкам США, направили в Курскую область 10 тысяч военных, которые были переброшены из КНДР. Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Госсекретарь (Энтони Блинкен, – ред.) заявлял, что около 8 тысяч северокорейских военных были отправлены в Курскую область. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч отправились туда и могут вступить в бой в течение ближайших дней", – заявил Миллер.

Он отметил, что в США обеспокоены наращиванием военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Кроме того, в Вашингтоне видели сообщения медиа об участии солдат КНДР в военных действиях. По словам Миллера, пока он не может подтвердить эту информацию от имени США, однако если это действительно так, то северокорейские военные являются законной целью для поражения.

Видео дня

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Курской области находятся уже 11 тысяч военных из Северной Кореи:

"Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение [численности] северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению".

Вступление КНДР в войну РФ против Украины

Утром 4 ноября глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что первые военные КНДР попали под обстрел в Курской области.

Позже о том, что Силы обороны впервые нанесли удар по войскам КНДР, писало Financial Times. Представитель украинской разведки подтвердил эту информацию изданию, но отказался раскрывать детали.

Вас также могут заинтересовать новости: