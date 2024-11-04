Он отметил, что молодые северокорейские мужчины стали "пушечным мясом".

У российского диктатора Владимира Путина заканчиваются срочники, а посылать на войну сыновей элиты и сторонников он не может. В прошлом такие действия привели к отступлению российских войск из Афганистана.

Такое мнение высказал в интервью "24 каналу" полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, комментируя вступление военных КНДР в войну РФ против Украины. Он отметил, что армия КНДР плохо обучена и плохо оснащена. К тому же, северокорейский диктатор Ким Чен Ын видит главную угрозу в Южной Корее, поэтому вряд ли в Россию поехала элита его войска.

"Думаю, что его действительно элитные силы фактически находятся на границе между Северной и Южной Кореей. Однако Ким Чен Ын отчаянно стремится к ядерным технологиям. И это вполне может быть тем, чего хочет Путин. У Путина заканчиваются срочники. Он отчаянно пытается не заставлять своих олигархов и сторонников отправлять своих сыновей на передовую, потому что так хотят россияне. Из-за того, что произошло в прошлый раз, когда сыновей элиты заставили идти в российскую армию, российским войскам пришлось отступить из Афганистана в 1980-х годах, когда матери России шли маршем на Кремль", – пояснил он.

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По словам Гемиша де Бреттон-Гордона, хозяин Кремля этим обеспокоен, поэтому берет солдат отовсюду. Он отметил, что молодые северокорейские мужчины стали "пушечным мясом".

Есть сообщения, что солдаты из КНДР уже дезертируют с поля боя и пытаются найти безопасное место в Украине, потому что их бросили умирать.

"Есть сообщения, что на подходе еще 10 тысяч северокорейцев. Я считаю, что это эскалация, и вполне справедливо, президент Зеленский должен об этом заявить. И предположения, что Украина может попытаться получить ядерный потенциал, связаны с этим. Я прямо возлагаю вину на Кремль и конкретно на Путина", – продолжил он.

По мнению британского полковника, с военной точки зрения солдаты из Северной Кореи мало что изменят. Он акцентировал внимание, что среди них нет добровольцев – их заставили вступить в войну.

"Они недостаточно обучены и плохо вооружены. Другими словами, у них нет хорошего снаряжения. Это очень бездушно как со стороны Ким Чен Ына, так и со стороны Путина", – констатировал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Вступление КНДР в войну: последние новости

Силы обороны Украины впервые нанесли огневое поражение по войскам Северной Кореи, которые прибыли на территорию Курской области. Издание Financial Times сообщило, что эту информацию подтвердил высокопоставленный представитель украинской разведки, однако деталей не раскрыл.

Ранее WSJ писало, что развертывание войск КНДР в России является неприемлемым для Китая. Отмечалось, что такой шаг ставит Пекин перед дилеммой, проверяя пределы его способности влиять на соседей.

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