Американский сенатор рассказал, когда примут 'адские' санкции против России

Он отметил, что законопроект пользуется сильной поддержкой республиканцев в Палате представителей.

Сенатор Ричард Блюменталь надеется, что законопроект об "адских" санкциях против России будет принят в следующем месяце. Об этом пишет Reuters.

Блюменталь, соавтор законопроекта вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом, надеется, что Палата представителей примет его в сентябре, и что этот закон станет "мощным ударом" по попыткам президента РФ Владимира Путина финансировать войну в Украине. Он отметил, что законопроект пользуется сильной поддержкой республиканцев в Палате представителей.

"Путин понимает только силу. А законопроект о санкциях против России - это кувалда, которая может обладать той силой, которую понимает Путин", - заявил Блюменталь.

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Хотя демократы в целом поддерживают санкции, некоторые из них выразили опасения, что это даст Дональду Трампу свободу действий для введения дополнительных пошлин, в том числе в отношении союзников США.

Блюменталь отметил, что исключения, предусмотренные в законопроекте, избавят европейских союзников от введения пошлин, что развеет опасения, высказанные некоторыми демократами.

Сенатор заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского оказать давление на членов Палаты представителей, чтобы те поддержали принятие законопроекта. В прошлом месяце Зеленский встретился с несколькими сенаторами в Вашингтоне перед голосованием по законопроекту, которое состоялось в день похорон Линдси Грэма. Блюменталь заявил, что Зеленский "с радостью и без колебаний согласился" на его просьбу.

"Адские" санкции против России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие Сенатом США законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций против России и Ирана.

Также он считает, что давление на РФ может способствовать окончанию войны в Украине.

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