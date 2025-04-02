Гражданское население сектора Газа призвали эвакуироваться в гуманитарную зону.

Израиль расширяет операцию "Отвага и Меч" в секторе Газа, чтобы зачистить район от террористов. Информацию об этом подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац в социальной сети Х.

"Операция "Сила и Меч" в секторе Газа расширяется - мы уничтожаем террористов и инфраструктуру террора, зачищаем территорию и берем под контроль обширные районы, которые будут включены в зоны безопасности Государства Израиль", - отметил министр.

Кац призвал местное население выступить против ХАМАС и за возвращение всех заложников.

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"Желаю успеха бойцам ЦАХАЛа, которые с отвагой и мощью сражаются в секторе Газа ради возвращения заложников и разгрома ХАМАСа", - добавил он.

В свою очередь, Армия обороны Израиля предупредила об эвакуации жителей сектора Газа, проживающих в районе городов Рафах и Хан-Юнис. Гражданским посоветовали перебраться в прибрежный район Аль-Маваси, который обозначен как гуманитарная зона.

Срыв соглашения между Израилем и ХАМАСом

Как писал УНИАН, Израиль и ХАМАС при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа заключили соглашение, которое предусматривало освобождение десятков заложников, удерживаемых террористами в секторе Газа, и сотен палестинских заключенных. Оно было сорвано до того, как удалось перейти ко второй фазе сделки.

Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в секторе Газа 18 марта. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала, что он совместно с министром обороны Исраэлем Кацом распорядились "принять решительные меры" против ХАМАС.

В то же время, научный сотрудник организации Defense Priorities Дэниел ДеПетрис выразил мнение о том, что срыв соглашения между Израилем и ХАМАС является плохим знаком для Киева. По его словам, Дональд Трамп, который настаивал на заключении сделки, может повторить свое поведение в отношении сектора Газа в Украине. Эксперт отметил, что американский лидер потерял интерес ситуации между Израилем и ХАМАС, переключившись на внутренние проблемы в США и на подталкивание президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с РФ.

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