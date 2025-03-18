Израиль ночью возобновил удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит массированные удары по объектам террористов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и службы безопасности Шин-Бет.

В сообщении офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что он совместно с министром обороны Исраэлем Кацом распорядились "принять решительные меры" против ХАМАС.

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"Это произошло после неоднократного отказа ХАМАС освободить наших заложников, а также отказа от всех предложений, полученных от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и посредников. В данный момент ЦАХАЛ атакует цели ХАМАС по всему сектору Газа для достижения целей войны... включая освобождение всех наших заложников, живых и мертвых", - говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

Член ХАМАС сказал Reuters, что таким образом Израиль в одностороннем порядке остановил действие соглашения о прекращении огня, которое начало работать 19 января.

Израильские авиаудары в секторе Газа унесли жизни не менее 200 человек, заявили палестинские органы здравоохранения. Однако подтвердить точность этих данных пока невозможно.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что израильская сторона заранее предупредила администрацию президента США Дональда Трампа об ударах по Газе. "Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, заплатят за это", - прокомментировала она.

Ситуация на Ближнем Востоке

Первый этап перемирия между ХАМАС и Израилем, заключенного при содействиии Катара, Египта и США, вступил в силу 19 января после более чем 15 месяцев боевых действий в секторе Газе, начавшихся после нападения ХАМАС на Израиль.

Срок первого этапа соглашения истек 1 марта. Предполагалось, что к этому времени условия второй фазы перемирия будут согласованы, однако этого не произошло.