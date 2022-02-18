В Пентагоне заявляют, что ждут кибератак перед вторжением.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что разведывательное ведомство США продолжает оценивать недавние кибератаки на украинские государственные сайты и банки, однако их "сценарий взят из российских методичек".

Об этом Ллойд заявил на брифинге в Брюсселе, сообщила пресс-служба Пентагона.

"Касаемо подтверждения того, что за этим стоит Россия, мы, как разведывательное сообщество, продолжаем оценивать, то, что там произошло. Но я хотел бы просто указать вам... указать вам, что это сценарий, взятый из российских методичек", - отметил Ллойд.

"Вы знаете, мы ожидаем увидеть перед любой атакой кибератаки, действия под ложным флагом, усиление риторики в информационном пространстве, и мы начинаем видеть все больше и больше этого", - добавил глава Пентагона.

Ллойд отметил, что ответа на кибератаку со стороны Штатов не будет, пока она не заденет США или элементы НАТО.

Напомним, ранее Ллойд заявил, что Пентагон фиксирует переброску войск России ближе к границам Украины. По его данным, Россия также пополняет запасы крови.

Кроме того, разведка США констатирует повышение наступательных позиций РФ в оккупированном Крыму.

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