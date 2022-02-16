В Европе же не сомневаются том, что за кибератакой стоит Россия.

Соединенные Штаты Америки предложили поддержку в расследовании и реагировании на кибератаки, которым сегодня подверглись сайты ВСУ, Минобороны, Приватбанка и Ощадбанка.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Так, один из европейских дипломатов отметил, что такой взлом вызывает обеспокоенность, поскольку полномасштабной военной атаке России на Украину, скорее всего, предшествовала бы кибератака.

"Это может означать, что физическая атака неизбежна, или это может означать, что Россия продолжает раскачивать Украину", — сказал дипломат на условиях анонимности.

Европейский дипломат отметил, что нет никаких сомнений в том, что за этим стоит Россия.

Также по информации издания, Соединенные Штаты уже предложили поддержку в расследовании и реагировании на нападение.

DoS-атака на украинские банки и сайты: что известно

Утром 15 февраля некоторые клиенты "Приватбанка" получили сообщение о том, что банкоматы учреждения перестали массово работать. В "Приватбанке" заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Позже стало известно, что перестало работать мобильное приложение "Приват24", пользователи не могли войти в личные кабинеты. В "Приватбанке" сообщили, что на приложение "Приват24" осуществлена DDoS-атака

Кроме того, появилась информация о том, что прекратил работать официальный сайт Министерства обороны. После перехода по ссылке появляется оповещение: "Нет связи с сайтом". Такая же ситуация произошла с официальным сайтом Вооруженных сил Украины.

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