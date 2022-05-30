Венгерский премьер указал, что ограничения не должны негативно сказаться на безопасности страны

Венгрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть, если Европейский союз исключит из-под их действия трубопроводы. Будапешт требует гарантию поставок нефти даже при "несчастном случае".

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам перед саммитом ЕС.

"Исключение трубопроводов (из-под действия санкций - УНИАН) – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников. Если мы получим такую ​​гарантию, то будет хорошо", - заявил Орбан.

По его словам, Будапешт готов поддержать шестой пакет санкций, если в нем не будет "решения по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".

"По состоянию на данный момент нет никакого компромисса. Нет никакой договоренности. Я только что получил текст (коммюнике саммита ЕС – УНИАН), здесь нет договоренности", - отметил венгерский премьер.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по российской нефти угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ, чтобы позволить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии – до июня 2024 года.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

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