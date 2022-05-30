Не сумев согласовать все детали нефтяного эмбарго, лидеры ЕС оставят окончательное согласование пакета на потом, сообщает издание.

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России. Оказалось, что поставки трубопроводной нефти страны-агрессора могут не попасть под эмбарго.

Об этом говорится в последнем проекте заявления ЕС по санкциям, с которым ознакомилось агентство Reuters.

По информации издания, лидеры ЕС должны договориться на саммите о том, что готовящийся пакет санкций должен включать эмбарго на импорт российской нефти, но исключать поставки сырой нефти по трубопроводу.

"Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из РФ в государства-члены ЕС, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", — цитирует проект заявления Reuters.

Лидеры ЕС не смогли согласовать все детали эмбарго. Поэтому они оставят окончательное согласование пакета санкций против РФ на потом, сообщает издание.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, Евросоюз может согласовать шестой пакет санкций против России уже сегодня:

"ЕС может согласовать шестой пакет санкций уже сегодня. Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, были сложные переговоры, но решения необходимо принимать, включая эмбарго на российскую нефть".

Ермак также отметил, что для ЕС важно продемонстрировать сильную позицию, поскольку главная цель России – расколоть единство и использовать это как слабость Евросоюза. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить.

Шестой пакет санкций и эмбарго на российскую нефть: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза относительно полного запрета на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и позволить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть к концу 2024 года, Чехии – до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского Союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для президента Владимира Путина.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть. По его словам, президент России Владимир Путин думал, что сможет захватить Украину и разделить демократические силы мира своей быстрой победой.