Сети отелей Holiday Inn и Crowne Plaza уходят с российского рынка.

Британская компания InterContinental Hotel Group (IHG), владеющая крупными сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, уходит из России.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены войной на Украине и вызванным ею гуманитарным кризисом. После начала войны мы объявили о приостановке будущих инвестиций, девелоперской деятельности и открытия новых отелей в России, а также о том, что в обозримом будущем не намерены возобновлять какую-либо инвестиционную или девелоперскую деятельность. Мы также закрыли наш корпоративный офис в Москве. Эти шаги последовали за значительными пожертвованиями нашим партнерам по гуманитарным благотворительным организациям и обязательством работать с владельцами отелей в других странах для предоставления убежища беженцам", – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что на данный момент работают над прекращением всех операций в России в связи с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС, а также с текущими и растущими проблемами работы в стране.

В то же время сообщается, что компания продолжает поддерживать сотрудников из Украины и России.

Как пишет "Медиазона", в России IHG входит в тройку крупнейших международных сетей гостиничного рынка и управляет 29 отелями. В 2018 году компания заработала на российском рынке 124 миллионнов долларов. После начала войны с Украиной IHG приостановила инвестиции в Россию.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2022 года об уходе из России также объявила международная гостиничная сеть Marriott, которая проработала в стране 25 лет и насчитывала более 20 отелей. До этого компания сообщала, что закроет офис в Москве, приостановит инвестиции и не будет открывать новые отели в России. Такое же решение приняли сети Hilton и Hyatt.