В частности, в США внимательно анализируют действия России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и другие деяния.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что не исключает возможность введения новых ограничительных мер против Российской Федерации.

Читайте такжеМосква на требование G7 освободить Навального ответила грубостью и угрозамиКак передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал во время первого своего брифинга для журналистов в Вашингтоне.

В частности, его спросили, какие Россия должна перейти "красные линии", чтобы США рассмотрели возможность введения санкций в случае причинения вреда арестованному российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Блинкен сказал, что правительство США изучает все действия России, которые вызывают глубокую озабоченность. В частности, это касается ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и очевидного использования химического оружия для его отравления, хакерской атаки на инфраструктуру компании Solar Winds, установления Россией вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане, а также вопроса вмешательства в выборы в США.

“Как президент и Белый дом отметили, все это находится в поле зрения. Я не хочу опережать процесс этих рассмотрений, но как я сказал - мы глубоко обеспокоены защитой и безопасностью господина Навального”, - заявил Блинкен.

“Мы ничего не исключаем, но мы хотим завершить полный анализ (действий России)”, - отметил Блинкен.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

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Автор: Виталий Саенко