Сейчас ЕС принял уже 16-й пакет санкций против России.

Европейский Союз продолжает искать способы введения санкций против России, не нуждаясь в поддержке всех 27 стран-членов. Благодаря такому решению ЕС мог продолжать санкции против страны-агрессора, несмотря на позицию Венгрии по этому вопросу. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В частности собеседники говорят, что сейчас Европейская комиссия изучает, сможет ли она превратить санкции в торговые меры, для которых не требуется единодушного согласия. Отмечается, что торговые меры обычно требуют квалифицированного большинства для одобрения.

"Следующее продление санкций против России должно состояться в июле. Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на эти меры - как она это делала в прошлом, но потом отступала на фоне переговоров с комиссией по часто не связанным между собой вопросам", - отметили в Bloomberg.

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Также источники сообщили, что другим вариантом может быть создание коалиции государств-членов ЕС, которые могут ввести санкции на национальном уровне.

В Bloomberg напомнили, пока ЕС принял 16 пакетов санкций против РФ и работает над новыми ограничениями. В частности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным и уверяет, что РФ не представляет военной угрозы для ЕС.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что в Конгрессе США представили законопроект о поддержке Украины и санкциях против РФ. В частности в стране предлагают ввести строгие санкции и экспортный контроль в отношении российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ.

В то же время премьер-министр Саксонии от Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер призвал смягчить санкции против РФ. Он считает, что ограничения вредят Европе даже больше, чем российскому диктатору Владимиру Путину.

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